Força-tarefa fecha fábrica de gelo e sucos clandestina e apreende mais duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo no litoral gaúcho

Mais sete estabelecimentos comerciais foram fiscalizados durante uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar nos municípios de Tramandaí e Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na terça- feira (06). Dois locais foram interditados. A fiscalização recolheu e inutilizou cerca de duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

Os estabelecimentos fiscalizados em Tramandaí foram o Açougue Alexmar, a Deopesca Pescados, a Casa de Carnes Fronteirista, o Mercado Dia e o Mercado Milanezi – este último com interdição parcial na padaria. Em Imbé, a equipe vistoriou o Restaurante e Peixaria Cardoso e uma fábrica de gelo e sucos clandestina, que foi totalmente interditada.

Nos locais, foram encontrados alimentos fora da temperatura adequada e sem procedência, embalagens estragadas, com teias de aranha e rasgadas. Produtos fora do prazo de validade também foram identificados. Em alguns estabelecimentos havia frutas podres, com moscas e baratas circulando, além de diversos problemas de infraestrutura e falta de higiene. Em um dos locais, foi encontrado um cachorro dentro da cozinha.

Para o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, a continuidade do trabalho da força-tarefa é fundamental para que os comerciantes adquiram a “cultura da fiscalização”. Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, ele ressaltou que os problemas detectados atualmente são menores do que os encontrados no início dos trabalhos, há cerca de dois anos.

Participaram da operação, além do promotor, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica, Caroline Vaz, o promotor de Justiça de Tramandaí Fernando Bittencourt, o promotor de Justiça de Canoas Felipe Teixeira Neto, representantes da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, da Brigada Militar, das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Imbé e Tramandaí, da Vigilância Sanitária Estadual, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Procon.

Outra apreensão

Quatro estabelecimentos foram fiscalizados, na segunda-feira (05), em outra operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar nos municípios de Imbé, Cidreira e Tramandaí. Foram recolhidas e inutilizadas mais de duas toneladas de carnes e peixes. Os alimentos estavam impróprios para o consumo.

Três pessoas foram presas por crime contra as relações de consumo, sendo dois funcionários da distribuidora KGI, em Cidreira, e o proprietário da Casa de Carnes Boi de Ouro (Atacadão), em Tramandaí, que foi interditada. Também foram vistoriadas a Peixaria Imbé e a Peixaria Laureano, em Imbé.

Nos estabelecimentos, foram encontrados peixes e carnes sem identificação de origem, armazenados de forma irregular, alimentos com a presença de insetos, além de diversos problemas de infraestrutura e falta de higiene.

