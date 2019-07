Um terremoto de 7,1 graus de magnitude na escala Richter atingiu a Indonésia no domingo (7) e provocou um alerta de tsunami, informaram as autoridades do país. De acordo com dados da agência geofísica da Indonésia, o tremor foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros, com epicentro no mar de Maluku, entre as ilhas de Sulawesi e Maluku.

