Forte terremoto atinge o Chile e deixa mortos

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o litoral do Chile e deixou dois mortos na noite de sábado (19). O governo chileno chegou a emitir um alerta de tsunami e iniciou a retirada da população na área afetada, mas depois o suspendeu. O abalo foi sentido na capital, Santiago, e em outras quatro regiões.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, da sigla em inglês), o tremor ocorreu por volta das 22h30min (no horário local, 23h30min em Brasília) e teve epicentro a 13 quilômetros ao leste da cidade de Tongoy, na região central de Coquimbo, que fica a 400 quilômetros ao norte de Santiago. O tremor teve profundidade de 53 quilômetros e gerou réplicas.

O Onemi (Escritório Nacional de Emergência do Chile) determinou a saída preventiva da população nas regiões litorâneas de Coquimbo minutos depois do terremoto diante do risco de tsunami, mas pouco depois o Shoa (Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile) determinou que o terremoto não reunia as condições necessárias para gerar um tsunami, cancelando a ordem de esvaziar as áreas atingidas.

Foi durante esse processo de retirada dos moradores que as mortes foram registradas segundo o Onemi. Uma das vítimas jantava em um restaurante da cidade de Peñuelas, em Coquimbo, e sofreu um ataque cardíaco quando a saída do local começou. A segunda pessoa, que estava na região de Serena, também foi vítima de um infarto, mas as autoridades não deram detalhes do caso. O jornal “La Tercera” cita que os dois mortos eram idosos.

Ainda segundo o Onemi, o terremoto não provocou grandes danos no país. O órgão registrou apenas a queda de pedras sobre algumas estradas e interrupções pontuais no fornecimento de energia. Relatos no Twitter mostram algumas casas que desabaram, inclusive danos na sede do Corpo de Bombeiros de Coquimbo.

Estação de esqui

Um grave incêndio no centro da estação de esqui de Courchevel, no sudeste da França, deixou na madrugada deste domingo (20) dois mortos e 20 feridos, quatro deles em estado grave. Setenta bombeiros trabalharam para apagar o fogo, apoiados por um helicóptero.

O incêndio começou por volta de 4h30min no horário local (1h30min em Brasília), num chalé de quatro andares que hospeda pessoas que trabalham na estação, uma das mais conhecidas do circuito turístico francês. A estação de Courchevel fica no departamento da Savoie, na região Auvergne-Rhône-Alpes, e é frequentada por turistas de alto poder aquisitivo, inclusive brasileiros. Uma loja da marca de luxo Chanel fica no térreo do chalé onde ocorreu o incêndio. Segundo testemunhas, várias pessoas se jogaram das janelas para fugir das chamas. A maioria dos ocupantes foi surpreendida pelo fogo quando dormia. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

