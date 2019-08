Foto de bebê com DIU enroscado no cabelo viraliza; médicos explicam o caso

Um fato inédito aconteceu nos EUA: um bebê recém-nascido apareceu com um dispositivo intrauterino (DIU) enroscado nos fios de cabelo. A imagem viralizou na internet e dúvidas surgiram. A foto foi publicada pela norte-americana Cadesia Foster, e, em entrevista ao portal da RedeTV!, ela explicou que encontrou a imagem no Twitter e decidiu compartilhá-la, mas não esperava que o post teria mais de 39 mil compartilhamentos e geraria tanto alarde na rede social.

Cadesia garante ter chegado a falar com a mãe da criança, que teria comentado no post, mas diz que o comentário foi apagado em seguida e que acabou perdendo contato com ela. “Assumi que ela deletou a mensagem depois que a foto viralizou”, relatou ela ao portal da RedeTV!, acrescentando que ela tinha chegado a dar mais informações sobre o parto. “O médico teve de lavar os cabelos da criança para tirar o DIU. Apesar disso, ela agora é uma bebê muito saudável de três meses”, completou.

Look at this . Damn IUD sitting on this baby head like a Bobby pin. Use birth control they said 😭😂✌🏾 Publicado por Cadesia Foster em Domingo, 25 de agosto de 2019

Mas, afinal, é possível?

Ao portal da RedeTV!, o doutor Rogério Bonassi, presidente da Comissão Nacional Especializada em Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia (FEBRASGO), esclareceu que casos como esse podem ocorrer, mas em situações muito específicas e sem oferecer qualquer risco ao bebê ou à mãe.

A explicação é uma falha no DIU – que, segundo ele, pode dar problemas em 0,1% dos casos para 100 mulheres ao ano. “Ela deveria ter um DIU e ele falhou. Quando isso aconteceu, a gravidez progrediu sem problemas e, na hora do parto, ele [o DIU] estava lá”, esclareceu o especialista. “É bem raro. Ele pode nascer e o DIU estar lá por coincidência. Pode estar junto da placenta, do nenê ou, às vezes, sai o bebê e você pega o DIU depois”, acrescentou.

Bonassi ainda explicou que o DIU tem taxa de eficácia de 99%, mas pode apresentar falha por vários motivos – incluindo ter sido mal colocado ou ter se deslocado.

O ginecologista e obstetra Domingos Mantelli, que comentou o caso nas redes sociais, também afirmou que a situação é possível, porém, as chances são muito raras.

“Se por acaso houver falha do método (no caso, o DIU), poderá ocorrer uma gestação (essa falha é menor que 1%)”, aponta ele. “E nesse caso muitas vezes a gestação pode desenvolver normalmente, saindo o DIU posteriormente junto com o nascimento do bebê”, completou, acrescentando que “que nenhum método contraceptivo é 100% seguro”.