19 de janeiro de 2020

Movimento de ida pela Freeway foi intenso.

A expectativa da CCR ViaSul é de que mais de 100 mil retornem do litoral pela Freeway até segunda-feira (20). Para o retorno no domingo (19), estão previstos 66 mil veículos na praça de Gravataí, e a orientação é pegar a estrada até as 14h ou após as 22h. Na segunda-feira (20), outros 50 mil são esperados, com movimento mais acentuado durante a manhã.

Suspenso bloqueio do túnel na BR 101 na próxima terça

A CCR ViaSul informa que os trabalhos de manutenção nos sensores de gás do Túnel Morro Alto, na BR 101, foram concluídos antes do previsto e, por isso, não será necessária nova intervenção.

Dessa forma, o bloqueio programado para a próxima terça-feira (21) no sentido Torres – Osório foi suspenso, bem como o desvio do tráfego.

