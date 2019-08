Frio intenso chega ao Estado nesta segunda; temperatura mínima será de 7 graus

De acordo com informações da MetSul Meteorologia, uma massa de ar polar deve derrubar as temperaturas nesta segunda-feira (19), em todo o Rio Grande do Sul. O sol deve aparecer entre nuvens. Já as temperaturas baixas devem ser registradas em todo o Estado.

O frio deve ser mais intenso no início da manhã e no cair da noite, mas pela tarde também devem ser frio. Além disso, existe chance de geada ao amanhecer em alguns pontos da fronteira com o Uruguai e da Campanha.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 7°C, e a máxima não passa dos 15°C.

