Frio intenso é registrado em três regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta

O frio segue no Rio Grande do Sul. As regiões da Serra, Zona Sul e Planalto registraram a temperatura de -5ºC nesta quarta-feira (14). As temperaturas baixas também foram sentidas na Fronteira Oeste, com – 2,8ºC; no Noroeste, com temperatura de -2,6ºC; na Campanha, com -2ºC e na parte central do estado, onde os termômetros marcaram -1,9ºC. A mesma situação se refletiu em municípios da Região Metropolitana, que na madrugada registraram marcas de 2,5ºC.

A presença de nuvens elevou a temperatura, ficando entre os 5ºC e 6ºC. As máximas devem chegar apenas na casa dos 15ºC. Durante a noite, o clima será de frio novamente.

Deixe seu comentário: