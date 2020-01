Verão FRUKI Guaraná leva os clássicos do verão para o litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A nova campanha inicia em janeiro e homenageia os 12 personagens mais comuns da praia nesta época do ano. Na foto, Claus e Vanessa Foto: Dudu Carneiro Foto: Dudu Carneiro

A marca de refrigerantes mais querida dos gaúchos encontrou uma forma de homenagear a estação mais quente. Depois de abordar os comportamentos e lugares rotineiros da temporada, chegou a hora de falar sobre os protagonistas: as pessoas. A campanha “Viva os Clássicos de Verão”, da FRUKI Guaraná, homenageia os personagens que sempre são encontrados nessa época do ano. A campanha conta com ativações, shows, superpromoção e uma kombi personalizada que levará as atrações clássicas do verão para o litoral.

“Desenvolvemos essa campanha para realizar uma pequena homenagem aos clássicos da cultura do verão, os retornos já estão sendo muito positivos. Teremos várias atrações com objetivo de reforçar nosso posicionamento e trazer mais alegria para o verão”, destaca a coordenadora de Marketing da Bebidas Fruki, Jaqueline Hartmann.

Programação

Para realizar a programação nas praias, a FRUKI escolheu o veículo mais clássico de todos, uma kombi. Durante três finais de semana, a FRUKI vai realizar ativações e levar atrações clássicas do verão que vão agitar na beira da praia. Em 18 de janeiro, das 16h às 19h, acontece o Luau FRUKI Guaraná, com shows de Rafa Malenotti e Claus & Vanessa. No dia 25 de janeiro, das 11h às 14h, é dia de Rangos Clássicos, com foodtruck de churrasquinho e crepes. Já em 1º de fevereiro, das 11h às 14h, ocorre uma partida de Futevôlei, com a participação de ex-jogadores do Grêmio e Internacional. Todas as atrações acontecem no Largo do Baronda, em Capão da Canoa.

Além disso, durante quatro domingos, uma superpromoção vai levar pessoas para aproveitar o dia no Acqua Lokos, o parque mais clássico do litoral. Mais informações sobre a promoção serão divulgadas em breve nas redes sociais da marca.

Personagens

Doze personagens vão retratar os comportamentos mais comuns do verão. Estes clássicos foram escolhidos através de uma pesquisa nas redes sociais, o objetivo é gerar identificação e alegrar o verão gaúcho. Os personagens são:

– Pimentão: passa o ano na sombra e quer ficar bronzeado num dia;

– Rebelde: praia não é bem a sua praia;

– Surfista de Areia: está sempre esperando a onda perfeita. Não existe onda perfeita;

– Churrasqueiro: no verão, é capaz de comer churrasco em todas as refeições;

– Motora: abre mão da bebida pra ninguém abrir mão da diversão;

– Farofeiro: parece que vai para a beira da praia de mudança;

– Escalado: só pensa em garantir seu lugar ao sol;

– Rei do Camarote: é entrar na festa que ele fica rico;

– Influencer: escolhe o lugar na beira da praia pelo sinal de internet;

– Pinguim de Geladeira: 100% condicionado ao ar-condicionado;

– Peladeiro: as partidas dele também tem dois tempos: manhã inteira e tarde inteira; e

– Morcego: que acorda quando o sol se põe.

A mais vendida

Segundo a leitura do Instituto Nielsen, na média do ano a FRUKI Guaraná é a marca de guaraná mais vendida no Rio Grande do Sul. No Top Of Mind, a FRUKI Guaraná foi reconhecida como a marca que mais cresceu nas escolhas dos gaúchos em 2019. A edição 2019 da pesquisa Marcas de Quem Decide, na categoria refrigerante, a FRUKI foi novamente destaque, confirmando o segundo lugar na preferência, com 35,1%, como na lembrança, com 36,2%.

Fundada em 1924, a FRUKI conta com modernos equipamentos, tecnologia de ponta e equipe qualificada formada por cerca de 900 colaboradores. Suas sete linhas de produção automatizadas têm capacidade para fabricar até 420 milhões de litros de bebidas por ano. A empresa produz refrigerantes da marca FRUKI, os suplementos energéticos Frukito, a linha Sabores Intensos, com Água Tônica e Citrus, os sucos Com/Tem, o energético Elev, a cerveja Bellavista, além de engarrafar a água mineral Água da Pedra. Até o segundo semestre de 2020, a empresa pretende colocar em operação uma nova fábrica no município gaúcho de Paverama.

Mais informações estão disponíveis pelo www.fruki.com.br.

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário