Funcionários da Funarte divulgam nota em repúdio a falas do diretor sobre Fernanda Montenegro

“Querida Fernanda, é com imensa tristeza e revolta que nos pronunciamos contra essa violência, falta de respeito e indignidade. Sempre estaremos com você, estejam as cortinas abertas ou fechadas.” A Associação dos Servidores da Fundação Nacional de Artes (Asserte) encerra com estas duas frases um comunicado divulgado nesta quarta-feira (25), em que “vem a público manifestar seu repúdio e imensa indignação frente às declarações proferidas pelo senhor Roberto Alvim, no momento ocupando o cargo comissionado de Diretor de Artes Cênicas da instituição”. As informações são dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo.

O documento se refere às ofensas que Alvim dirigiu a Fernanda Montenegro no início desta semana. Em postagens no Facebook, o dramaturgo referiu-se à atriz como “sórdida” e “mentirosa” por posar para foto da revista literária “Quatro cinco um” como uma bruxa amarrada em frente a livros que seriam queimados, em referência a recentes tentativas de censura.

A nota diz ainda que Alvim “não nos representa e não vocaliza em nome da instituição”.

“As ofensas e as agressões verbais abomináveis dirigidas à atriz FERNANDA MONTENEGRO não expressam, de forma alguma, os nossos sentimentos de profunda admiração e respeito reverencial por essa atriz e cidadã brasileira”, segue o comunicado. “Em todas as ocasiões em que as Artes, as instituições e os servidores públicos a ela dedicadas estiveram sob ameaça, FERNANDA MONTENEGRO se fez presente, solidária e plena, independente de partidos e governos.”

Não foram só os servidores que mostraram desconforto com a fala de Alvim. Presidente da Funarte, Miguel Proença, declarou-se “completamente chocado” e mandou mensagem pedindo desculpas à atriz em nome da instituição. Agora, ele organiza também um concerto em homenagem a ela. Conforme adiantou a coluna de Ancelmo Gois, a ideia é realizá-lo em 16 de outubro, dia em que Fernanda faz 90 anos.

Personalidades

Após as ofensas a Fernanda, uma série de personalidades saiu em defesa da atriz. Alvim havia chamado a atriz de “mentirosa” e afirmado que sentia “desprezo” por ela nas redes sociais.

Apesar de a maioria das mensagens de apoio a Fernanda vir de membros da classe artística, outras foram publicadas por políticos, caso do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e de Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT nas eleições do ano passado.

Enquanto Covas escreveu no Instagram que Fernanda é “um ícone da cultura nacional e deve ser respeitada e tratada com o valor que merece”, Ciro chamou Alvim de “vagabundo…medíocre, picareta” no Twitter. “Lave a boca para falar de Fernanda Montenegro nossa atriz mundialmente respeitada”, escreveu.

Além de Covas e Ciro, atores, diretores e músicos também saíram em defesa de Fernanda, alguns deles usando a hashtag #SomosTodosFernanda e variações.

É o caso das atrizes Drica Moraes e Leona Cavalli, do diretor Miguel Falabella e do sambista Nelson Argento. A Associação dos Produtores de Teatro, a APTR, foi outra que repudiou as declarações do dramaturgo por meio de um posicionamento oficial.

Deixe seu comentário: