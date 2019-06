Fundação Iberê leva arte ao turno inverso de escolas da capital

A Fundação Iberê e a Secretaria Municipal de Educação lançarão, na sexta-feira (7), o projeto Iberê nas Escolas. A iniciativa visa desenvolver atividades no turno inverso das escolas da capital. O evento ocorrerá às 10h, no Átrio da Fundação (Avenida Padre Cacique, 2000), e contará com a presença de alunos beneficiados para uma visita guiada à instituição.

Ao longo do ano, o projeto atenderá cerca de 250 crianças de seis instituições de ensino da rede municipal: Lidovino Fanton (1º ano), Leocádia Felizardo Prestes (2º, 3º, 4º e 5º anos), Gabriel Obino (3º ano), Martim Aranha (1º ano), Victor Issler (4º ano) e Neusa Goulart Brizola (7º, 8º e 9º anos).

Durantes três vezes na semana, as atividades contemplarão quatro eixos de ensino: letramento, numeramento, iniciação científica e educação do sensível. Nos outros dois dias, a cada mês, podendo variar de acordo com o andamento do projeto, serão convidados oficineiros para trabalhar diversas linguagens artísticas, como arquitetura, escultura, desenho, pintura, música, ateliê de contação de histórias, dramaturgia e mídias digitais.

Ao final do projeto, cada escola terá seu sucatário, espaço expositivo e uma nova ambientação na biblioteca. Lêda Fonseca, coordenadora da iniciativa na Fundação Iberê, explcia que o trabalho será desenvolvido com a participação ativa dos alunos, desde a escolha do espaço a ser inicialmente modificado, passando pelo desenvolvimento de experiências práticas e buscando a solução de problemáticas do grupo e da escola.

“Cada projeto possui um fio condutor, que terá como produto final o espaço modificado. Nosso foco é a integração das áreas de educação ambiental, raciocínio matemático, leitura e escrita de diversos gêneros textuais e habilidades socioemocionais, tendo as artes e suas diferentes linguagens como a teia: arquitetura, desenho, pintura, música, teatro, contação de histórias, escultura, linguagem multimídia e montagem de espetáculos e exposições”, detalha Lêda.

