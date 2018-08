Fundatec e Sebrae: juntos pelo desenvolvimento dos micro e pequenos negócios

A Escola Profissional Fundatec (EPF) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS) estão com uma parceria para ofertar orientações de melhorias no desempenho dos negócios de micro e pequenos empreendedores gaúchos. Na ocasião, os alunos do Curso Técnico em Administração terão a chance de serem ouvintes para aprimorar os seus estudos com casos reais de empreendedorismo.

O Atendimento Especializado do Sebrae/RS visa identificar oportunidades de desenvolvimento do negócio e impulsionar o aumento de resultados. Com a parceria, os profissionais do Serviço irão até a sede da Fundatec para apresentar dados de performance da empresa em comparação aos concorrentes diretos do mesmo segmento. Diante disso, o micro ou pequeno empreendedor poderá dar andamento às melhorias em seu negócio.

As consultorias serão gratuitas e realizadas a partir de horários previamente agendados, após a validação dos dados da empresa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 51 3320-1014 ou e-mail comunicacao@fundatec.org.br.

Deixe seu comentário: