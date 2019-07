O Fundo Amazônia foi uma ferramenta importante para o Código Florestal de 2012. Desde o início da nova legislação, estados brasileiros receberam cerca de R$ 359 milhões para implementação do CAR (Cadastro Ambiental Rural), a primeira etapa do código. É através do CAR que os proprietários detalham a composição de suas propriedades, o que permite monitoramento, controle e combate ao desmatamento.

