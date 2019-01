A prefeitura de Porto Alegre registrou em 2018 um recorde de doações para o fundos municipais da Criança e do Adolescente (R$ 17,1 milhões), bem como para o Fundo do Idoso (R$ 17,9 milhões). Na comparação com 2017, as arrecadações subiram, respectivamente, 8,45% e 22,59%. Os recursos vão para instituições cadastradas pela administração municipal.

Deixe seu comentário: