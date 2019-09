Funko anuncia bonecos colecionáveis de La Casa de Papel

Novidades para os Dalí’s de plantão. A empresa Funko Pop anunciou, nesta quinta-feira (12), a produção de bonecos colecionáveis baseados em La Casa de Papel, série que já conta com uma legião de fãs no mundo inteiro.

De acordo com a marca, estarão disponíveis as réplicas de Oslo (Radko Dragic), Nairobi (Ágata Jiménez), Helsinki (Yashin Dasáyev), Rio (Aníbal Cortés), Moscol (Agustín Ramos) e o Professor (Sergio Marquina), este vestido de palhaço. A data de lançamento, no entanto, permanece desconhecida.

Na mais nova temporada do fenômeno espanhol, o grupo deixa as cédulas de lado e tenta botar as mãos nas reservas de ouro do Banco Central da Espanha. Ficou curioso? Dá uma olhada no trailer da terceira parte da produção:

