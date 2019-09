Furacão Dorian já deixou 20 mortos e avança para costa Leste dos EUA  

O furacão Dorian se aproximou da costa Leste dos Estados Unidos nesta quinta-feira (5), causando enchentes e deixando cerca de 200 mil pessoas sem energia elétrica pela manhã. Também nesta quinta, foi divulgado um novo balanço que confirmou ao menos 20 mortes em Bahamas, no Caribe. O número de vítimas deve ser ainda maior, segundo o ministro da Saúde do arquipélago, Duane Sand, devido ao número de desaparecidos e às diversas áreas que estão submersas.

Conforme relatos nas redes sociais, o nível da água subiu rapidamente e invadiu as ruas de Charleston, na Carolina do Sul. No momento, o furacão se move na direção norte-nordeste, a cerca de 13km/h, e a previsão é de que ele atinja a costa da Carolina do Norte ainda nesta noite.

Market Street is about a foot deep in water as #Dorian gusts blow rain sideways in downtown #Charleston. More than 100k are without power #chswx pic.twitter.com/lblW7sA4WL

