Gambás são encontrados em Porto Alegre e devolvidos à natureza

A equipe de fauna silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) achou quatro gambás na zona urbana de Porto Alegre. O grupo devolveu os animais para natureza, no final da tarde de ontem (01), após realizarem algumas exames e verificarem o estado de saúde dos bichinhos. Um deles foi encontrado em um lixo do Parque Farroupilha e encaminhado para a clínica veterinária.

De acordo com a chefe da equipe, a bióloga Soraya Ribeiro, os gambás são animais marsupiais, fáceis de se adaptar à urbanização. “Por terem a alimentação chamada onívora (que se alimentam de fonte vegetal e animal), são encontrados revirando lixos e buscando frutas em árvores da cidade”, relata a estagiária de biologia Camila Galvão dos Santos.

Os gambás gostam da noite e devido a isso, eles procuram lugares escuros para descansar, podendo ser localizados em forros e sótãos de residências. Segundo Soraya, eles não são agressivos e por isso as pessoas devem manter a calma, caso encontrem algum. “Deve-se aguardar o anoitecer, horário em que certamente se deslocará retornando à natureza”, comenta.

Caso você encontre um gambá ferido ou em situação de perigo, ligue para a Smams pelo telefone (51) 3289-7517, no horário das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 18h.

