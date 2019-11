As Delegacias de Polícia das cidades de gaúchas de Ametista do Sul e Rodeio Bonito (Norte do Estado) interditaram, por tempo indeterminado, três garimpos irregulares da pedra semipreciosa ametista que funcionavam na região. O motivo foi a ocorrência de pelo menos dois acidentes graves neste ano, um dos quais resultou em uma morte. A ação contou com o apoio da Superintendência Regional do Trabalho.