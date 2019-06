Houve um aumento de 41% dos gastos da família real do Reino Unido no último ano, na comparação com 2017, de acordo com a prestação de contas apresentado ao Parlamento. No ano fiscal 2018-2019, a Casa Real britânica custou 67 milhões de libras (R$ 256 milhões). Mais de metade dos gastos são só com a manutenção das propriedades da coroa.

Deixe seu comentário: