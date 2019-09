Gaúchos em disputa de beleza: Mano Menezes se diz diferente de Felipão e quer uma mudança controlada no Palmeiras

Mano Menezes quer criar uma identificação própria com o time do Palmeiras e, mesmo com apenas dois jogos sob seu comando, já é possível ver diferenças no estilo do time. Depois da segunda vitória em dois jogos com o atual campeão brasileiro, o treinador procurou se desvincular do antecessor, Luiz Felipe Scolari, e prometeu impor o seu estilo gradativamente na equipe. Desde a chegada são cinco gols marcados e apenas três pontos de desvantagem para o líder Flamengo.

“Embora o pessoal, de um modo geral, me achasse ‘mais do mesmo’, penso que uma análise um pouco mais profunda de futebol é capaz de estabelecer diferenças da maneira das minhas equipes jogarem em relação ao que vinha sendo executado”, declarou o treinador, em entrevista coletiva, antes de destacar que mudanças serão feitas.

“Todas são boas quando você faz bem. Respeito todas. Mas meu time joga com um pouco mais de aproximação, posse de bola, eu gosto disso e estamos trabalhando para isso. Em determinados momentos do jogo ainda alongamos muito e perdemos o controle do jogo. Eu não gosto, você perde o controle do jogo quando fica muito lá e cá”, acrescentou Mano.

O treinador palmeirense evitou citar o nome de Felipão, mas fez referência a comparações de torcedores e da imprensa com o estilo do antigo comandante para comentar o assunto. Nos dois jogos de Mano, o Palmeiras apresentou detalhes diferentes de jogo, conforme análise do atual técnico, satisfeito com a atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, na terça (10), no Allianz Parque.

“A questão da filosofia, a gente escolheu fazer uma transição controlada, porque é perigoso fazer de forma abrupta. Às vezes não dá certo, e aí não faz uma coisa nem outra. Fizemos uma saída de bola mais pelo chão, tentamos ter o controle das ações, propor o jogo. É o caminho que queremos e vamos tentar evoluir. Temos condição de fazer isso pela qualidade do time”, destacou.

Primeiro treino

Evento raro no último ano, o Palmeiras teve a primeira atividade aberta na Academia de Futebol, na reapresentação desta quarta após a vitória sobre o Fluminense. Enquanto os titulares ficaram na parte interna, a imprensa assistiu ao trabalho em campo reduzido para reservas, comandados por Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes.

Desde agosto de 2018, quando Luiz Felipe Scolari era o técnico, os treinos no Verdão eram abertos na maioria das vezes apenas nos primeiros dez minutos de aquecimento. Apenas na pré-temporada duas atividades tiveram acesso autorizado da imprensa.

Depois da troca de comando, Mano fechou as atividades táticas, mas nesta tarde abriu a Academia de Futebol durante todo o tempo.

Deixe seu comentário: