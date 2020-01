Verão GBOEX participa do Projeto Verão Rede Pampa no Litoral

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O GBOEX – Previdência e Seguro de Pessoas é um dos apoiadores do 5º Torneio de Bocha na Areia Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Jackson Ciceri / o Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O GBOEX – Previdência e Seguro de Pessoas é um dos apoiadores da iniciativa promovida pela Rede Pampa de Comunicação no litoral gaúcho durante o verão. O 5º Torneio de Bocha na Areia segue até fevereiro, em Xangri-Lá (Praia de Atlântida). Assinaturas da marca na TV Pampa e nas rádios do grupo estão inclusas nas ações, além de anúncios no jornal O Sul. O logotipo também estará estampado nas camisetas das equipes, da arbitragem e da organização na etapa final.

A atividade incentiva o lazer das famílias durante o período de férias e estimula a prática de esportes. “Acreditamos que participar dessas ações, no período em que as pessoas se deslocam para as praias, é uma forma de contribuir com a qualidade de vida dos gaúchos. O objetivo também é conscientizar sobre a importância da proteção por meio da previdência e do seguro de pessoas, divulgando a empresa”, destaca a superintendente de Marketing, Ana Maria Pinto.

Em 2020, o GBOEX completará 107 anos de atuação, consolidando-se como a primeira no ranking entre as Entidades Abertas de Previdência Complementar sem fins lucrativos. Especialista em previdência de risco, com planos de caráter previdenciário, combinados com seguros de pessoas e serviços de assistências, por meio de parcerias estratégicas.

