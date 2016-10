Gerente do tráfico é preso no Bairro Restinga, em Porto Alegre

Em cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão, policiais da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotrtáfico (4ª DIN) do Denarc prenderam um homem e apreenderam 227 porções de cocaína, já embalada para a venda, além de armas e uma balança de precisão. A ação ocorreu no bairro Restinga, cidade de Porto Alegre.

Em uma das residências do suspeito investigado, além da droga, a polícia encontrou uma pistola e uma balança de precisão. Em outro local objeto das buscas, foi localizado um revólver calibre 38.

O delegado Maurício Barison, titular da 4ª DIN, afirmou que ação prendeu um gerente do tráfico de drogas no bairro Restinga. “A grande quantidade de porções de cocaína apreendida, bem como diversos tubos eppendorf e armas de fogo, autorizam a prisão em flagrante do indivíduo investigado.”

O diretor de investigações do Denarc, delegado Mario Souza, declarou que o trabalho de prevenção e combate ao tráfico de drogas e seus crimes conexos no bairro Restinga irá prosseguir. E que “é mais um indivíduo preso suspeito de ter função de gerenciamento de parte do tráfico no bairro da Zona Sul da capital”. O preso será encaminhado ao sistema prisional.

Comentários