Geromel, Alisson e Maicon aumentam a lista de desfalques do Grêmio para encarar o Vasco

O Grêmio ganhou novos problemas para a partida contra o Vasco, na quarta-feira (30), às 21h30min, em São Januário, no Rio. Em comunicado da assessoria do clube, Geromel, Alisson e Maicon foram confirmados fora da viagem para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que, Kannemann e Matheus Henrique são desfalques por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido no domingo (27), contra o Botafogo. As informações são da Rádio Grenal.

Conforme o boletim médico do clube divulgado nesta segunda-feira (28), Geromel foi diagnosticado com uma contusão muscular após pancada no músculo anterior da coxa direita. A situação do zagueiro também vira alerta tendo em vista o clássico grenal, do próximo domingo (03), às 18h, na Arena.

O atacante Alisson ficará sob obervação médica pelas próximas 48 horas. O atacante, que sofreu uma pancada na cabeça durante o jogo deste domingo, sentiu desconforto no braço esquerdo e região cervical e foi encaminhado ao hospital durante madrugada. Foram realizados exames de controles e todos apresentaram diagnóstico normal, mas por conta de protocolo do DM (Departamento Médico) seguirá em observação.

Já Maicon, de acordo com o informe do clube, está sendo preservado para recuperação. Ainda há o caso de Everton. Cebolinha não viajará com a delegação para acompanhar o nascimento do filho. O atacante embarca para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (29), e participa do treino da tarde no CT (Centro de Treinamento) do Fluminense.