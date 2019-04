Geromel treina normalmente na reapresentação do Grêmio e deve ter presença garantida no Chile

Após o empate com o São Luiz em Ijuí, o Grêmio já retornou as atividades nesta tarde. Na reapresentação, uma boa notícia para o time. Pedro Geromel treinou normalmente e deve ficar à disposição para a partida pela Libertadores.

No primeiro trabalho, apenas os jogadores que não atuaram durante toda a partida deste domingo, estiveram no campo. Destaque para a presença de Geromel. O zagueiro que segue tratando um edema na coxa direita participou de toda a atividade. Em um primeiro momento, o camisa 3 chegou a trabalhar como coringa, que exige menos intensidade do atleta. Mas depois de uma pausa para a água, o defensor vestiu o colete amarelo de uns dos times e passou a atuar em seu posto.

Conforme o médico do Grêmio Márcio Dornelles, ainda no estádio 19 de outubro, Geromel iria realizar um exame nesta segunda-feira para saber se teria condições de ir à campo e viajar. Ao que tudo indicada, ele deve reforçar a defesa para o jogo contra o Universidad do Chile, nesta quinta-feira.

Durante o trabalho em campo reduzido, outro destaque foi o belo gol marcado por Marinho. O atacante recebeu na entrada da grande área, deu um chapéu no defensor e sem deixar a bola cair, deu uma bicicleta, marcando um golaço.

Os demais jogadores seguiram na academia fazendo trabalhos regenerativos. O atacante Felipe Vizeu chegou a ir ao campo realizar corridas.

Paulo Miranda, outro zagueiro gremista que segue em trabalho de recuperação, também esteve no gramado do CT Luiz Carvalho. O jogador ainda treina em separado por conta de um problema muscular.

Depois da chegada de Ijuí, o grupo já se prepara para uma nova viagem. No início da tarde desta quinta-feira, a delegação viaja para o Chile. Antes do embarque, os jogadores realizam um último treino em Porto Alegre, com a primeira parte fechada à imprensa.

