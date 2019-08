Gestora da Rede Pampa e do Sindirádio RS debate sobre a mídia com o presidente da República

Uma reunião em Brasília, nesta quinta-feira (22), marcou o encontro do presidente da república, Jair Bolsonaro, com representantes da mídia da região Sul do país. A diretora da Rede Pampa e presidente do SindiRádio, Christina Gadret, esteve presente no café da manhã, junto de outras 49 lideranças. Na ocasião, Bolsonaro destacou a importância da imprensa regional para o Brasil.

O presidente ainda lamentou a forma como jornalistas tratam suas declarações e disse que apenas a união pode melhorar a realidade dos brasileiros. “Estamos construindo uma rota diferente do passado. Nós temos tudo para dar certo. Precisamos de união”.

Segundo a presidente do SindiRádio, o encontro foi uma grande oportunidade de apresentar informações da mídia regional para o principal nome do poder executivo nacional. “A radiodifusão é extremamente importante para a sociedade, pois o rádio é um dos principais meios de informação rápida e um dos preferidos da população, acompanhando os cidadãos do momento em que acordam até a hora de dormir, e

stando presente nos lugares mais longínquos que existem, onde sequer há sinal de internet”, salientou Christina Gadret.

Outro ponto ressaltado pela gaúcha, com experiência como gestora da área, é a relevância do presidente tomar conhecimento do trabalhado realizado na região: “Ao levar para o presidente da República o trabalho executado pelos radiodifusores gaúchos tivemos um acesso fundamental para evidenciar que a checagem de fatos e o trabalho regionalizado 24 horas por dia contribui para uma sociedade mais informada ”.

Durante o encontro, ainda foi apresentada uma defesa da Mídia Regional, pelo conselheiro de comunicação do Senado, Ranieri Moacir Bertoli (SC), junto de um alerta a Bolsonaro sobre o grande aumento das rádios comunitárias no país. Entre 2004 a 2013, houve um aumento de concessão de radcom em 103%, totalizando 4.504 emissoras neste período, muitas delas não cumprindo as especificações legais que as deram origem, prejudicando as emissoras comerciais. Além desse tema, ainda foram exibidos vídeos contra a Fake News e sobre a reforma da Previdência.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também estiveram presentes, assim como os deputados gaúchos Marcel Van Hattem (Novo/RS) e Bibo Nunes (PSL/RS). O encontro foi articulado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão – ACAERT.

Christina Gadret ainda aproveitou a reunião para trocar experiências com os secretários de Comunicação, Fábio Wajngarten, e de Publicidade e Promoção, Glen Valente. Como objetivo principal dos debates, esteve pautado o papel da mídia regional.

Estiveram presentes os presidentes das seguintes entidades:

Marcello Corrêa Petrelli – presidente ACAERT

Marise Westphal Hartke – vice-presidente ABERT

Ranieri Moacir Bertoli – conselheiro de Comunicação do Senado

Christina Alavarez Gadret – presidente SindiRádio/RS

Cezar Telles – presidente SERT/PR

Ana Paula S. Melo – presidente SERT/SC

Roberto Cervo (Melão) – presidente AGERT

José Heriberto Michelleto – vice-presidente AERP

Lenoires da Silva – presidente ADI SC

Nery José Thomé – presidente ADI PR

Jedaias Pereira Belga – presidente ADI Brasil

Eladio Dios Vieira da Cunha – presidente ADI RS

José Roberto Deschamps – presidente Adjori SC

Elizio Jacy Siqueira Junior – presidente Adjori PR

Ademir Arnon – presidente da ACI

