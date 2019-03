Glenn Close, Tom Hanks e Rodrigo Santoro estão entre os excluídos da Netflix em abril

Cerca de 150 títulos serão removidos da plataforma ao longo de abril. Logo no primeiro dia do mês saem “A Soma de Todos os Medos” (12 anos), com Ben Affleck no papel do agente Jack Ryan, “Forrest Gump” (14 anos), que rendeu a Tom Hanks seu segundo Oscar, “O Golpista do Ano” (16 anos), com Rodrigo Santoro fazendo um namorado de Jim Carrey, “Atração Fatal” (18 anos), com Glenn Close e Michael Douglas, e “Onde os Fracos Não Têm Vez” (16 anos), o trabalho mais premiado dos irmãos Joel e Ethan Coen.

Neste mesmo dia, também deixam o serviço o filme “Watchmen” (18 anos), a animação “Carros 2” (livre) e a 1ª temporada da série “Agente Carter” (12 anos). No dia 11, é a vez de “Uma Repórter em Apuros” (16 anos), com Tina Fey em um raro papel dramático.

Já entre os que saem no dia 13 estão “Espelho, Espelho Meu” (livre), com Julia Roberts, e “Perdas e Danos” (18 anos), em que Louis Malle dirige Jeremy Irons e Juliette Binoche. A série “Pompidou” e o filme “Hipócrates”, ambos franceses, se vão no dia 15.

