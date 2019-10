Glorinha Queijo in Fest 2019 terá diversas atrações

A cidade de Glorinha tem o prazer de apresentar o Glorinha Queijo in Fest 2019. O evento gratuito acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro na Fazenda Fruto D´Água.

O evento contará com diversas atrações para toda família. Terá uma feira de indústria e comércio, trilha de jeep, feira de agricultura familiar, shows musicais, DJS, gastronomia e as atrações nacionais da 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep Gaiola Cross e do Rodeio Country César Paraná diretamente de Barretos, São Paulo.

Contará também com a participação do Balonismo de Torres. Tudo isso e muito mais em meio a uma natureza de 10 hectares e uma infraestrutura pensada para proporcionar uma experiência única para a família para reunir amigos, dançar.

A única atração paga do evento é o Rodeio Country César Paraná. Os ingressos já estão disponíveis no site (https://www.glorinhaqueijoinfest.com.br/shop).

Atrações:

8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep Gaiola Cross

Palco musical de 100m2 com super tenda

Lounge na piscina do pub Apogeu, de Capão da Canoa

Arena de Rodeio César Paraná, de Barretos SP (único espaço com acesso cobrado)

Parque Infantil Inflável

Espaço Kids

Restaurante do bar Apogeu

Praça de alimentação

Feira da Indústria e Comércio

Feira da Agricultura Familiar

Espaço Motor Home

Trilha de Jeep andando por Glorinha

Serviço:

O que: Glorinha Queijo in Fest 2019

Quando: 8, 9 e 10 de novembro

Onde: Fazenda Fruto D´Água (Glorinha)

Quanto: Entrada: gratuita*

*A única atração paga do evento é o Rodeio Country César Paraná

Rodeio Country César Paraná

Horário: 20h

Ingressos:

Individual: R$ 25,00

Camarote para 10 pessoas:

R$ 550,00 (8/11)

R$ 600,00 (9/11)

R$ 550,00 (10/11)

Pontos de venda:

Online no www.glorinhaqueijoinfest.com.br/shop

