GM acelera vendas na Expointer

A previsão da melhor safra de verão no Rio Grande do Sul acelerou a venda de veículos na 42ª Expointer. Com intenso movimento nos estandes, as montadoras e seus concessionários comemoraram os bons resultados dos primeiros dias. Para completar, as pistas de testes atraíram os visitantes e mostraram a versatilidade das picapes e utilitários esportivos.

A linha 2020 da S10, do Trailblazer e do Cruze agitaram o estande da General Motors, mas a atração especial foi a radical pista de testes da picape e do utilitário esportivo.

A venda do Cruze Premier 2020 começará em setembro. Com aperfeiçoamentos internos, o hatch e o sedã serão os primeiro no país com Wi-Fi nativo a bordo.

Os Chevrolet tiveram condições especiais de venda e financiamento para produtores rurais durante a Expointer. A S10, a picape mais vendida na região Sul nos últimos quatro anos, tem facilidades como desconto de até 40 mil, valorização do carro usado em até R$ 14 mil ou taxa zero conforme o modelo.

Líder do mercado brasileiro com 16,8% de participação no Rio Grande do Sul, a presença da GM salta para 18,5%, impulsionada pelo Onix.O hatch montado em Gravataí é o carro mais vendido no país pelo quarto ano.Com a venda média de 10 veículos por dia, durante a Expointer, a GM supera os dados de 2018 na casa dos 20%.