Gol anuncia novos destinos regionais

A Gol em parceria com a Two Flex, que opera aeronaves Cessna 208 Caravan, anunciou a ampliação de destinos regionais atendidos pela companhia. Entre os meses de setembro e dezembro, a operação dos seis novos voos de Porto Alegre para o Interior do Rio Grande do Sul, em uma parceira com a companhia Two Flex. As primeiras operações começam em 20 de setembro, feriado Farroupilha, para os trechos Porto Alegre-Bagé e Porto Alegre-Santa Rosa.

Em 9 de novembro, a companhia passa a operar Porto Alegre-Rio Grande. Em 21 de novembro, Porto Alegre-São Borja. Pouco antes do Natal, mais dois destinos: em 16 de dezembro, Porto Alegre-Santana do Livramento e, em 20 de dezembro, Porto Alegre-Passo Fundo.

A comercialização da operação dos seis novos voos de Porto Alegre para o Interior do Rio Grande do Sul, será feita pela Gol, a partir de 6 de agosto.

Deixe seu comentário: