O governador Eduardo Leite acompanha o Desfile Farroupilha em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (20). Às 9h, fará a tradicional revista às tropas. O evento faz parte da Semana Farroupilha, que se encerra na noite da sexta, com a extinção da Chama Crioula – e ocorre anualmente no feriado do Dia do Gaúcho, em alusão a 20 de Setembro de 1835, quando começou a Revolução Farroupilha.

