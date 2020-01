Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite assina parceria com BNDES para conceder mil quilômetros de rodovias estaduais

17 de janeiro de 2020

Leite disse que este projeto ajudará não apenas a solucionar o problema fiscal, mas a garantir investimentos nas estradas

Em mais uma etapa do RS Parcerias, programa de desenvolvimento do Estado por meio de investimentos privados e visando a melhoria dos serviços públicos, o governador Eduardo Leite assinou, na manhã desta sexta-feira (17), o primeiro contrato da sua gestão para estruturação da modelagem para concessão de estradas estaduais.

A partir de agora, caberá ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) a execução dos estudos técnicos necessários para conceder à iniciativa privada mais de mil quilômetros de rodovias.

Este é o sexto contrato assinado pelo governo gaúcho com o banco público no âmbito do RS Parcerias. Anteriormente, foram formalizados acordos para modelagem da privatização das estatais CEEE-D, CEEE-GT, Sulgás e CRM e para parceria público-privada (PPP) da Corsan.

“O portfólio de projetos do Rio Grande do Sul é um dos mais avançados, arrojados e amplos programas de privatizações e concessões do país, especialmente na infraestrutura rodoviária, e essa concessão de mais quilômetros é uma das maiores do Brasil feitas em estradas estaduais”, destacou Leite.

“Avançar neste projeto nos ajudará não apenas a solucionar o problema fiscal do RS, como garantir investimentos necessários nas nossas estradas, melhorando a vida das pessoas e reduzindo custos para os empresários”, completou o governador.

Leite ainda citou os benefícios que o próprio investimento vai propiciar com as obras, “como geração de empregos e renda e arrecadação para municípios e Estado, movimentando a economia e estabelecendo um ciclo virtuoso para todo o RS”.

Dentre os 1.028 quilômetros de rodovias contemplados no contrato estão os 760 quilômetros de trechos atualmente pedagiados e sob administração da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e outros 268 quilômetros que foram concedidos à iniciativa privada entre o final da década de 1990 e o ano de 2013 e que hoje são responsabilidade do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

Conforme o secretário extraordinário de Parceiras, Bruno Vanuzzi, o contrato contempla todo o suporte necessário ao processo de desestatização das estradas que estão sob administração da EGR, os estudos necessários para a concessão das rodovias e a proposta de edital, provavelmente em lotes, para a malha rodoviária previamente determinada pelo governo.

“Todo o trabalho do BNDES deve durar cerca de oito meses, depois o resultado terá de passar pela nossa análise, pela PGE [Procuradoria-Geral do Estado] e pela Agergs [Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul], o que pode fazer com que o processo todo dure até um ano. Nossa expectativa, entretanto, é de que os editais possam ser finalizados até o final deste ano, graças a todo trabalho prévio que fizemos e que garantirá eficiência e agilidade nas concessões”, afirmou Vanuzzi.

Também participaram da assinatura os secretários de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, e de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e, representando o BNDES, a superintendente da Área de Estruturação de Empresas e Desinvestimento, Lidiane Delesderrier Gonçalves.

Rodovias que terão trechos contemplados no pacote de concessão:

>>Trechos sob administração da EGR

• ERS-239

• ERS-122

• ERS-240

• RSC-287*

• ERS-474

• ERS-040

• ERS-784

• ERS-115

• ERS-235

• ERS-466

• ERS-020

• ERS-130

• ERS-129

• RSC-453

• ERS-128

• RSC-135

Total: 760 quilômetros

>>Trechos não concedidos

• ERS-020

• ERS-122

• ERS-129

• RSC-287*

• ERS-446

• RSC-453

• VRS-813

Total: 268 quilômetros

TOTAL GERAL: 1.028 quilômetros.

