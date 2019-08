Governador Eduardo Leite cumprirá agenda no Uruguai nos próximos dias 20 e 21

O governador Eduardo Leite passará os dias 20 e 21 de agosto em Montevidéu, no Uruguai, cumprindo uma série de agendas com o intuito de apresentar o Estado a autoridades e a entidades do país vizinho. Leite visitará o país acompanhado dos secretários Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo), Juvir Costella (Logística e Transportes), Claudio Gastal (Governança e Gestão Estratégica) e Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), além de Fernando Estima (superintendente do Porto do Rio Grande).

Na terça-feira (20/8), o governador visitará o porto de Montevidéu e se reunirá com a empresa ISL para discutir a implementação de uma rota entre Buenos Aires, Montevidéu, Rio Grande e Porto Alegre. No mesmo dia, terá reuniões no Ministério dos Transportes, no CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e com o embaixador do Brasil no Uruguai, Antônio José Ferreira Simões.

Na quarta-feira (21/8), Leite será recebido pela Associação de Marketing do Uruguai e pela Agesic (Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação do Uruguai). O último compromisso oficial será um almoço com o chanceler uruguaio, Rodolfo Nin Novoa.

Desde o começo da gestão, o governador esteve apresentando as oportunidades de negócios no RS nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Chile.

Deixe seu comentário: