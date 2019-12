Política Governador gaúcho conversa com deputados sobre pacote de medidas enviado à Assembleia

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Leite recebeu os deputados no Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite receberá deputados e lideranças partidárias da base aliada. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na noite de terça-feira (03), um grupo de deputados aliados para conversar sobre o pacote de medidas enviado à Assembleia Legislativa, chamado de Reforma RS, que altera o plano de carreira e a Previdência dos servidores.

No encontro, que ocorreu na ala residencial do Palácio Piratini, foram discutidos pontos dos projetos e a tramitação das propostas na Assembleia. “Temos uma oportunidade histórica de mudar o Rio Grande do Sul. Hoje, há ambiente político para promovermos uma reforma fundamental para o futuro do Estado. O governo está totalmente à disposição dos deputados para esclarecer, a qualquer momento, questões que envolvam os projetos”, afirmou Leite.

O governador solicitou aos parlamentares que levantem, em suas bancadas, dúvidas e sugestões sobre os projetos, que são alvo de protestos por parte do funcionalismo gaúcho. Nas próximas semanas, Leite conversará individualmente com cada bancada para discutir e elucidar pontos específicos das medidas.

Além dos deputados aliados, participaram do encontro o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

