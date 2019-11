Política Governador gaúcho participa de abertura do 1º Fórum Lide de Desenvolvimento do Estado

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

O governador atua em prol de uma agenda de competitividade, que gere ambiente seguro aos investidores Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (28), da abertura do 1º Fórum Lide de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A proposta do evento é discutir oportunidades para o desenvolvimento do RS, com exemplos de grandes empresas que investem e acreditam no potencial do Estado.

Ao lembrar o grave cenário de recessão enfrentado pelo Brasil e, consequentemente, pelo Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2016, o chefe do Executivo afirmou que, apesar da tímida recuperação dos últimos três anos, impulsionar o desenvolvimento do RS é fundamental para que se possa gerar empregos e aumentar a renda da população. “Temos de ter uma agenda de competitividade, que estimule os negócios, que acolha os investimentos e que gere ambiente para que os investidores se sintam seguros”, explicou.

O fórum, de acordo com Leite, é uma oportunidade para reunir lideranças da sociedade a fim de debater justamente esses temas. “É importante que haja compreensão da agenda necessária e nós, do governo, temos a oportunidade de explanar as agendas que temos para o RS”, afirmou.

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, reafirmou o compromisso do fórum de apresentar a realidade de empresas que têm investido no Estado. “A interlocução entre os setores privado e público é bastante relevante. O crescimento baseado na livre iniciativa é o único caminho viável para o desenvolvimento. Temos um compromisso com o desenvolvimento do Estado”, garantiu.

O Lide é um dos maiores grupos de lideranças empresariais do Brasil, e tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país, como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos em educação, saúde e esporte. Conta com mais de 2 mil empresas filiadas no Brasil e no Exterior.

