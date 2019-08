Governador gaúcho vai ao presidente do STF dizer que TJ agiu em causa própria

A suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Rio Grande do Sul, aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo, e que congelam o orçamento dos poderes para 2020, leva o governador Eduardo Leite a viajar para Brasília nesta terça-feira. O governador agendou um encontro com o presidente do STF, Ministro Dias Toffoli para tratar especificamente desta ação.

Causa própria, sugere o governador

O governador Eduardo Leite, em conversa ontem com jornalistas na Expointer, foi claro ao interpretar que a decisão do Tribunal de Justiça gaúcho deu-se em causa própria: ” o Tribunal de Justiça, que é diretamente afetado na questão, deu uma liminar que atende ao seu interesse como poder. Nós entendemos que merece ser revisada pelo STF “.

Deslocamento de Trensurb

O governador Eduardo Leite usou o bom senso no deslocamento de Porto Alegre até o Parque da Expointer,no município de Esteio: utilizou o metrô. Levou 26 minutos entre a estação Mercado Público até a Esteio e desembarcou no parque de Exposições Assis Brasil direto para o café da manhã oferecido pela Secretaria de Comunicação aos profissionais de jornalismo e publicidade. Se tivesse optado pelo carro oficial, levaria em torno de hora e meia para cumprir o mesmo trajeto.

Marchezan escapa do impeachment, mas pode ter CPI

Desta vez, o prefeito Marchezan Júnior não tem do que se queixar da sua base de apoio. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou por 22 x 11, o pedido de impeachment protocolado contra o prefeito. Imediatamente,o vereador Roberto Robaina, do PSOL deu inicio à coleta de assinaturas para um requerimento destinado a instalar uma Comissão Parlamentar de inquérito, para apurar as denúncias contidas na peça do impeachment. Será mais um episódio para testar o tamanho da base de apoio do prefeito na Câmara.

Problemas em Porto Alegre e Santa Maria

Não é só na Capital que a dificuldade na relação com os partidos da base gera instabilidade na prefeitura. Em Santa Maria, o prefeito tucano Jorge Pozzobon mantém uma relação conflituada com sua base, especialmente com o PP. Em Porto Alegre e Santa Maria os prefeitos tucanos têm vices do PP.

Suicídios de PMs

Um tema preocupante vem sendo enfrentado pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul: o aumento de casos de transtornos mentais e suicídios entre policiais militares. A entidade vai promover na próxima quarta-feira um encontro com a imprensa, para trazer mais informações sobre o tema. O Rio Grande do Sul está na liderança do número de suicídio de PMs no País.

