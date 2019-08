O Rio Grande do Sul tem mais de 506 mil propriedades rurais eletrificadas – próximo de 100% do total. Porém, somente pouco mais de um terço são redes trifásicas, causando um gargalo no desenvolvimento destas propriedades e na economia do Estado. O governo aproveitou a vitrine da Expointer para lançar, nesta quarta (28), o programa Energia Forte do Campo.