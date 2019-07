O governador Eduardo Leite recebeu, nesta terça-feira (02), representantes do Bank of America Merrill Lynch, líder global em gestão de patrimônio, banco de investimento e corporativo e de negociação em uma ampla gama de classes de ativos. Leite já tinha encontrado o presidente executivo das operações do banco no Brasil, Eduardo Alcalay, durante agenda internacional cumprida em Nova York.

Deixe seu comentário: