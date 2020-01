Política Governador se reúne com líderes da base aliada para discutir sobre a Reforma RS

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Deputados apresentaram ao governador Leite sugestões de ajustes aos projetos que ainda não foram à votação no Legislativo. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Deputados apresentaram ao governador Leite sugestões de ajustes aos projetos que ainda não foram à votação no Legislativo. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu, no final da tarde desta quinta-feira (16), com líderes da base aliada para tratar da Reforma RS. Depois de cinco encontros realizados com intuito de discutir o tema na Assembleia Legislativa, os deputados levaram ao governador sugestões de ajustes aos projetos que ainda não foram à votação no Legislativo.

O líder do governo, deputado Frederico Antunes, expôs um compilado dos dias de debate na Assembleia, apresentando os principais pontos destacados pelos parlamentares. “Nessas discussões, recebemos sugestões e esclarecemos dúvidas, com auxílio da equipe técnica do governo. Mesmo em período de recesso, tivemos a participação de 22 parlamentares”, detalhou Antunes.

Em resposta, Leite garantiu que a equipe técnica analisará cada uma das sugestões a fim de avaliar o que pode ser ajustado nos projetos. O governo deve dar um retorno até a próxima terça-feira (21), para quando está previsto um novo encontro entre os parlamentares. Sendo assim, a previsão é de que a convocação extraordinária seja feita na quarta-feira (22) para que a votação se inicie no dia 27 de janeiro.

Por parte do Executivo, estiveram presentes o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, os secretários Marco Aurelio Cardoso (Fazenda), Leany Lemos (Planejamento, Orçamento e Gestão), Tânia Moreira (Comunicação), o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

