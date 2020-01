Economia Governo aumenta para 2,4% a previsão de alta do PIB brasileiro neste ano

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O PIB de 2019 ainda não foi divulgado pelo IBGE Foto: Divulgação O PIB de 2019 ainda não foi divulgado pelo IBGE. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo federal elevou nesta terça-feira (14) a sua previsão para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do País de 2,32% para 2,40% neste ano. A projeção está no Boletim Macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.

Para o PIB de 2019, cujo resultado ainda não foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a previsão da área econômica passou de 0,90% para 1,12%.

O mercado financeiro, por sua vez, estima uma alta de 1,17% para o PIB de 2019 e de 2,3% para o de 2020, de acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central.

“No segundo semestre de 2019, a economia brasileira apresentou sinais mais fortes de recuperação do ritmo de crescimento da atividade. Houve aumento do emprego e da renda, com consequente redução da taxa de desocupação”, informou o Ministério da Economia.

De acordo com a área econômica, as reduções da taxa básica de juros, atualmente na mínima histórica de 4,5% ao ano, devem começar a produzir efeitos na atividade econômica no primeiro semestre deste ano, especialmente a partir do segundo trimestre.

Inflação

Segundo a Secretaria de Política Econômica, a previsão para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, passou de 3,53% para 3,62% neste ano.

Já o mercado financeiro estima o IPCA em 3,58% em 2020.

