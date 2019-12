Política Governo do Estado divulga balanço do ano

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Eduardo Leite durante sansão do projeto de lei de Liberdade Econômica, na última sexta-feira (27). Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Eduardo Leite durante sansão do projeto de lei de Liberdade Econômica, na última sexta-feira (27). (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A gestão do governador Eduardo Leite completa o seu primeiro ano com um balanço em que destaca ações para alcançar o equilíbrio fiscal e retomar o investimento público no Estado.

O documento 365 Dias foi produzido pela Secretaria de Comunicação com o objetivo de fazer um resumo de 2019. Na primeira parte, a revista destaca 11 pontos que mobilizaram as equipes de governo no ano, como as ações de reequilíbrio financeiro do RS Sustentável, a aprovação do primeiro projeto da Reforma RS – adaptando a legislação gaúcha à reforma federal da Previdência – e o esforço para colocar as contas da saúde em dia, o que exigiu aportes de R$ 3,2 bilhões.

“Um contexto financeiro adverso precisou ser enfrentado, com medidas de controle de despesas e modernização da máquina pública. Paralelamente, dívidas foram colocadas em dia e projetos lançados com o propósito de simplificar a gestão estadual e criar um ambiente mais propício ao desenvolvimento”, diz o texto de apresentação.

Além dos aspectos financeiros, a primeira parte destaca as medidas de promoção da segurança pública decorrente do RS Seguro e outras ações estratégicas. Na segunda parte, as realizações do governo são apresentadas em quatro seções, cada uma tratando de um dos eixos do Mapa Estratégico que orienta a atual gestão. Estado Sustentável, Governança e Gestão, Desenvolvimento Empreendedor e Sociedade com Qualidade de Vida reúnem os vetores de ação e expressam as metas pretendidas pelo mandato.

Clique aqui para acessar a publicação 365 Dias.

