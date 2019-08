Governo do RS e BRDE disponibilizam R$ 48,5 milhões para investimento em municípios

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (1º), a viabilização de linhas de crédito para infraestrutura urbana, máquinas e equipamentos rodoviários. O anúncio foi feito juntamente com o secretário do estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Santiago Irigaray Junior, e com o vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Luiz Corrêa Noronha.

Por intermédio do BRDE, será disponibilizado um total de R$ 48.476.193,88, para os seguintes municípios:

– Arvorezinha no valor de R$ 1.500.000,00;

– Capitão no valor de R$ 2.600.000,00;

– Chapada no valor de R$ 1.373.531,00;

– Condor no valor de R$ 5.600.000,00 ;

– Coronel Bicaco no valor de R$ 1.000.000,00;

– Dom Feliciano no valor de R$ 700.000,00;

– Minas do Leão no valor de R$ 1.100.000,00;

– Mostardas no valor de R$ 1.000.000,00;

– Nova Ramada no valor de R$ 2.000.000,00;

– Santa Vitória do Palmar no valor de R$ 5.000.000,00;

– Santa Cruz do Sul no valor de R$ 10.000.000,00;

– São Jerônimo no valor de R$ 6.584.882,00;

– São Leopoldo no valor de R$ 4.783.400,00;

– São Nicolau no valor de R$ 3.286.406,48;

– Tucunduva no valor de R$ 1.947.974,40.

