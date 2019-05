Governo do RS rompe contrato com a Cais Mauá do Brasil após orientação da PGE

O governador Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira (30) o rompimento do contrato com a Cais Mauá do Brasil, que faria a revitalização às margens do Guaíba, em Porto Alegre. Leite seguiu a orientação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que apontou descumprimento de compromissos firmados desde 2010. Outro argumento em favor do rompimento é que, quase nove anos depois, as obras sequer foram iniciadas.

Já para uma área menor de lazer, próxima à Usina do Gasômetro, foi definido um prazo de 15 dias para os técnicos analisarem a proposta do grupo Tornain e DCSet Produções de revitalização, com o projeto chamado de Embarcadero.

O governador disse que o fim do contrato com a CMB será comunicado ao consórcio e que outras possibilidades para o destino da área serão ainda apresentadas. Uma ideia é ver com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para realizar uma nova modelagem de uso da área.

Eduardo Leite anunciou que dará início a estudos e também encaminhará ao Ministério da Infraestrutura e à Antaq o pedido para desvincular o cais da chamada “poligonal portuária”, que considera formalmente a área como zona de porto e os vincula à União.

