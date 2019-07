Governo gaúcho com dificuldades para quitar salários de junho dos servidores

Depois de constatar que receita de julho ficou menor que o valor arrecadado no mesmo mês de 2018, o governo gaúcho esperava um fato extraordinário para projetar o calendário que deve anunciar nesta terça-feira para quem ganha acima de R$ 4,5 mil.Em julho,a receita até agora chega a R$ 1,9 bilhão. Não aconteceu nenhuma novidade na arrecadação,e o cenário é o pior dos últimos anos. Nesta terça-feira, o governo pretende anunciar como pretende quitar os salários dos servidores que ganham acima de R$ 4,5 mil.

Como fica a multa do FGTS

O empregador que paga mensalmente o FGTS do trabalhador, ainda é obrigado a pagar 50% do saldo, na demissão por justa causa. Já foi 40% mas a última reforma incluiu mais 10% nesse calculo. O governo pretende mesmo acabar, em até cinco anos, com a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço cobrada das empresas em caso de demissão sem justa causa. O presidente Jair Bolsonaro admite que a multa de 40% também pode ser revista no futuro.

Os planos do PSL para a prefeitura

O projeto do PSL às eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2020, divide o partido. Há um grupo da deputada Joice Hasselman que defende que a própria deputada seja candidata. O grupo do senador Major Olímpio apoia a candidatura do apresentador José Luiz Datena, que negocia filiação ao PSL, e do deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP). Em outros Estados, como o Rio Grande do Sul, o PSL poderá lançar o deputado Bibo Nunes para a prefeitura de Porto Alegre.

De olho na Prefeitura, Nagelstein abre diálogo com PSD

Pressentindo que pode ser descartado pelo MDB como candidato à prefeitura de Porto Alegre, o vereador Valter Nagelstein admite que poderá buscar outro partido para viabilizar esse projeto. Ontem, ele conversou com o deputado federal Danrlei de Deus, do PSD, sobre esse projeto. Valter disse que vai esgotar porém as possibilidades no MDB,antes de buscar outro rumo.

Na pista do Hacker

O jornalista Oswaldo Eustáquio anuncia em seu blog, que descobriu a trilha dos hackers criminosos. Segundo ele, “a trilha do Hacker do Intercept Brasil nos levou ao inferno do The Intercept Brasil, a parte mais obscura da internet, mesmo local onde terroristas nesta semana ameaçaram de morte o presidente Jair Bolsonaro e a Ministra Damares”.

Deixe seu comentário: