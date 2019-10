Governo gaúcho deposita nesta quinta nova parcela dos salários de setembro dos servidores estaduais

O governo do Rio Grande do Sul paga nesta quinta-feira (31) uma parcela de R$ 1.050 que não estava prevista no calendário da folha salarial de setembro dos servidores do Poder Executivo.

Conforme a Secretaria da Fazenda, o depósito será possível devido às variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias. Como já estava previsto no calendário, será feito um novo depósito no dia 12 de novembro. Essa parcela será de R$ 7.300 e garantirá a quitação dos salários de 94% do funcionalismo.

A quitação total da folha de setembro está prevista para 13 de novembro. O calendário da folha de outubro do Poder Executivo será anunciado nesta quinta-feira.

A décima parcela do 13º salário de 2018 também entrará nas contas dos servidores gaúchos nesta quinta.