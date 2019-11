O governo do Rio Grande do Sul quitou nessa quarta-feira a última parcela dos salários referentes a setembro dos servidores do Executivo que recebem acima de R$ 9.350 líquidos. Já a folha de outubro do funcionalismo começa a ser paga nesta quinta-feira, quando o Tesouro do Estado deposita os vencimentos dos servidores que ganham valor mensal líquido de até R$ 1.700.