Governo libera segundo episódio da série “Expointer – Memória e História”, confira

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) lançou nesta quinta-feira (8), o segundo vídeo da série “Expointer – Memória e História”. O primeiro vídeo foi publicado na terça-feira (6).

A série, que será composta por seis vídeos, com um minuto de duração cada, deverá resgatar a trajetória da feira no Rio Grande do Sul. A produção contará com fotografias, imagens antigas e recentes do acervo da Seapdr, textos e trilha musical. O projeto tem edição e texto de Rodrigo dMart e Elaine Pinto. A trilha musical é “Zamba”, dos compositores João Marcos “Negrinho” Martins, Edilberto Bérgamo e Gustavo Otesbelgue.

A série será veiculada nas terças e nas quintas-feiras. Os próximos episódios vão estar disponíveis nos dias 13, 15, 20 e 22 de agosto, no site, no Youtube e no Facebook da Seapdr. A 42ª Expointer ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

