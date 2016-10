Governo reduziu os valores mínimos dos lances para os leilões dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza

O governo reduziu drasticamente os valores mínimos dos lances para os leilões dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, que devem ser oferecidos à iniciativa privada em 2017. O objetivo é deixar as propostas mais atraentes para os investidores. A soma das outorgas mínimas para as quatro concessões, que anteriormente chegava a 4,108 bilhões de reais, caiu para 2,908 bilhões de reais. Outros custos, porém, foram incluídos nas propostas e terão impacto direto nas operações.

Pelas novas regras, as concessões passam a ter valor de contribuição fixa inicial, a ser pago pela concessionária à União em oferta feita durante o leilão. Depois, a empresa vencedora fará o pagamento das contribuições fixas. No modelo anterior, o governo fixava apenas um valor global de concessão, que era dividido em parcelas iguais, durante os 25 ou 30 anos da exploração comercial. Uma das maiores quedas no valor da outorga ocorreu na oferta do aeroporto de Porto Alegre. O valor mínimo para o lance inicial foi de 30,512 milhões de reais.

Já as parcelas fixas anuais, que serão cobradas pelo prazo de 25 anos, chegam ao valor mínimo de 91,536 milhões de reais. Isso significa que o preço mínimo total da nova outorga de Porto Alegre passou a ser de 122 milhões de reais.

