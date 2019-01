O governo do Estado mobilizou municípios castigados pelos temporais com o objetivo de agilizar a captação de recursos federais para auxiliar os desabrigados. Os prefeitos de Alegrete, Dom Pedrito, Quaraí, Rosário do Sul, São Francisco de Assis, São Gabriel e Uruguaiana, que possuem decreto de emergência homologado, foram recebidos na segunda-feira (21) no Palácio Piratini.

