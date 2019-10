Governo terá dificuldades para aprovar reforma da previdência estadual

A proposta do governo gaúcho de alterar os índices de desconto previdenciário dos servidores ativos e inativos, e outras mudanças em quadros de carreira, como o magistério, encontrará dificuldades para aprovação até mesmo no PSDB, partido do governador.

Teste no Legislativo

Ontem foi possível observar uma prévia na votação da emenda à Constituição que extingue a licença-capacitação, rejeitada por 31 votos contrários e apenas 16 votos favoráveis. A derrota da proposta teve o apoio de arte dos deputados do PP, MDB, DEM, PSL e do próprio PSDB.

Gastos com licença alcançarão R$ 239 milhões

Uma estimativa conservadora projeta que em 2020, o governo estadual gastará R$ 239 milhões para indenizar servidores estaduais não usufruírem a chamada Licença Capacitação. Esta licença permite afastamento por três meses, com remuneração.

PSL vai pressionar Luciano Zucco

O deputado estadual tenente-coronel Zuco, do PSL, segundo mais votado em Porto Alegre, receberá nova carga dos seus colegas de partido para disputar a prefeitura da capital no próximo ano. Zucco somou 29.148 votos, o equivalente a 3,99% dos eleitores de Porto Alegre. Ficou atrás apenas da deputada Luciana Genro, que conquistou 30.560 votos.

PT e PSOL controlam Conselhos Tutelares

Uma avaliação feita pelo vereador Valter Nagelstein – ainda no MDB – indica que as eleições para preencher as vagas de conselheiros tutelares tiveram em Porto Alegre vitória por esmagadora maioria de candidatos apoiados pelo PT e PSOL.

A vez do pêssego na merenda escolar

Depois do ovo, doce de leite, e até chimarrão, chegou a vez do pêssego entrar na lista da merenda escolar do Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou ontem por 31 votos a 15, o projeto do deputado Luiz Henrique Viana (PSDB), que inclui o pêssego produzido no estado e seus derivados na merenda escolar da rede pública estadual de ensino.

Jurássicos da Justiça mobilizados

Foi muito forte a mobilização realizada ontem no centro de Porto Alegre por servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual. Os servidores, no movimento por reajuste salarial, e contra o projeto que extingue a carreira de oficial escrevente, se autodenominam “dinossauros” do Judiciário.

