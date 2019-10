Gramado da Arena apresenta problemas após a realização de shows

Após a utilização para a realização de shows, o gramado da Arena do Grêmio volta a apresentar problemas. Recentemente, o campo foi palco de dois eventos musicais e ficou com imperfeições.

O estádio volta a sediar um jogo nesta quarta-feira (16), quando o Grêmio enfrenta o Bahia, às 19h15min, pelo Brasileirão. O mau tempo prejudica a recuperação do gramado.

Em setembro, a Arena recebeu o show da dupla Sandy e Junior. Na semana passada, foi a vez da banda Iron Maiden. Por conta do último evento, o Grêmio precisou jogar contra o Ceará em Caxias do Sul, no estádio Centenário.