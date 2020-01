Dicas de O Sul Gramado in Concert divulga vencedor do Concurso de Composição

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Evento acontece de 7 a 15 de fevereiro com programação totalmente gratuita Foto: Rafael Cavalli/Divulgação Evento acontece de 7 a 15 de fevereiro com programação totalmente gratuita (Foto: Rafael Cavalli/Divulgação) Foto: Rafael Cavalli/Divulgação

O V Concurso de Composição Gramado in Concert foi um grande sucesso. A organização do evento recebeu um total de 29 inscrições de nove Estados brasileiros: Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília e Minas Gerais, além de uma dos Estados Unidos e uma da Inglaterra.

Para avaliar as obras inscritas constituiu-se uma Comissão de Avaliação com seis integrantes, todos eles maestros ou compositores com reconhecimento em suas áreas de atuação. A comissão foi formada por Arthur Barbosa (RS), Fernando Morais (DF), Harry Crowl (MG), Ney Rosauro (RJ), Linus Lerner (EUA) e Ricardo Tacuchian (RJ).

O coordenador do concurso de composição, Dimitri Cervo, explica que o processo seletivo foi composto de duas etapas. Na primeira coube à coordenação do concurso verificar a conformidade com as especificações constantes no Edital, momento em que duas obras foram desclassificadas.

Na sequência, os membros da comissão avaliadora receberam as grades e áudios simulados das obras, sem identificação de autoria, e realizaram as suas avaliações, através de um formulário online, atribuindo notas em uma escala de 0 a 100 pontos.

Desta forma, pela média simples das notas dos avaliadores, chegou-se ao vencedor do V Concurso de Composição Erudita Gramado in Concert. Seu nome é Emanuel Gomes Ferreira, da cidade de Goiânia (Goiás), compositor da obra sinfônica intitulada Alvorecer – Fantasia Sinfônica.

Conforme consta no edital, a obra vencedora será executada pela Orquestra Sinfônica do Festival, em concerto no dia 15 de fevereiro, às 19h, no auditório do Expogramado, sob a regência do Maestro Linus Lerner. Além do Troféu Cosmos, criado pela artesã Debora Irion, o vencedor receberá um prêmio de R$ 5.000, passagens aéreas e hospedagem para prestigiar a estreia de sua obra sinfônica.

Segundo Emanuel, a obra é uma exposição lúdica musical do alvorecer das manhãs brasileiras, do ponto de vista de suas diferentes regiões. O ritmo frenético das grandes metrópoles como São Paulo se mistura com a simplicidade do sertão nordestino, embaladas pelas ondas da praia carioca e a forte expressão indígena do Amazonas, somadas à riqueza da expressividade das melodias mineiras, vislumbra-se, então, um detalhado retrato do Alvorecer do Terra Brasilis.

O coordenador artístico do festival, maestro Linus Lerner, ressaltou a importância do evento: “Pelo quinto ano consecutivo estamos realizando este concurso, que tem crescido, no tocante a quantidade e a qualidade das obras inscritas.

Penso que estes resultados positivos têm relação com o fato de os compositores brasileiros já conhecerem o concurso e, portanto, iniciarem a composição de suas obras antes da abertura do edital. Muito embora apenas uma obra seja vencedora a cada ano, as demais, que por sinal já passam de cem (100) ao longo dos cinco anos, acabam sendo estreadas por orquestras nacionais e internacionais, fortalecendo assim o repertório sinfônico brasileiro.”

O secretário de Cultura de Gramado, Allan John Lino – criador da Orquestra Sinfônica de Gramado – ressalta a concepção pedagógica do evento. Segundo ele, “o Gramado in Concert é uma atividade cultural do município que oportuniza a qualificação musical.”

A coordenação do Concurso aproveita para agradecer aos membros da Comissão de Avaliação e convida a todos para prestigiarem a Orquestra Sinfônica do Festival na estreia da obra Alvorecer – Fantasia Sinfônica, no dia 15 de fevereiro, no Auditório do Expogramado, às 19h.

O evento acontece de 7 a 15 de fevereiro e oferece ao longo de nove dias de duração, o melhor da música erudita. A programação é totalmente gratuita e conta com concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas além de oficinas que recebem cerca de 400 alunos do Brasil e de onze países da América Latina. Além disso, estarão presentes doze professores estrangeiros e outros 21 brasileiros.

O VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música é promovido pela Secretaria da Cultura de Gramado e tem a direção artística do Maestro Linus Lerner, coordenação artística do Maestro Leandro Libardi Serafim e Coordenação de Produção, de Viviane Soares da Bis Gestão Cultural.

